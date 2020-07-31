РИАМО - 31 июл. Подмосковной выпускнице Алисе Бугровой, победившей на Европейской олимпиаде по физике, подарили автомобиль Mercedes-Benz, сообщается на сайте телеканала «360».

Девушку поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пригласил выпускницу на автозавод немецкой компании в Солнечногорск, чтобы лично вручить подарок.

«Алиса, мы все сегодня тебя приветствуем и поздравляем. В знак усердия и твоего таланта мы хотим преподнести тебе подарок — Mercedes, чтобы ты на нем ездила безопасно», — сказал Воробьев.

Губернатор пожелал, чтобы талантливые молодые люди не уезжали из России, а реализовывали потенциал в своей стране, и в частности, в Подмосковье.

Выпускница долгопруднинского Физтех-лицея имени Капицы Алиса Бугрова завоевала золотую медаль на Европейской олимпиаде по физике, в которой участвовали школьники из 50 стран мира. Девушка планирует поступить в Московский физико-технический институт (МФТИ).

Ранее Воробьев проверил работу завода Mercedes-Benz в Солнечногорске. Губернатор наградил директора предприятия Акселя Бензе орденом за заслуги перед Московской областью III степени, а лучших сотрудников — благодарностями.

Завод на территории индустриального парка «Есипово» был открыт 3 апреля 2019 года. В него инвестировали 16 миллиардов рублей. Сегодня на предприятии работают свыше 1 тысячи человек. Завод выпускает четыре модели машин: седаны Е-класса, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS.