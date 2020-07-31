РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В микрорайоне Климовк подмосковного Подольска пожарыне потушили возгорание в магазине «Смешные цены», пострадавших нет, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 31 июля произошел пожар в магазине «Смешные цены» на улице Школьная. Сообщение о пожаре поступило в 07:49 на пульт ЦППС. К месту вызова направили дежурных подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-77, СПСЧ-15, ПСЧ-7, ПЧ-258, ПСО-17», - говорится в сообщении.

На момент прибытия 77-й пожарно-спасательной части шел дым из входной двери и окон магазина «Смешные цены» в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на первом этаже.

Создавалась угроза распространения пожара на соседние помещения, поэтому подразделения пожарной охраны вскрыли двери. В результате пожара одно подсобное помещение выгорело полностью, вся площадь магазина «Смешные цены» закопчена.

Пострадавших на пожаре нет. На месте пожара работали шесть единиц техники, 25 человек личного состава.