РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. День дружбы отметили в детском саду «Детство» Котельников, воспитатели провели для детей игры на свежем воздухе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Педагоги детского сада провели с малышами игры на свежем воздухе «Ручеек», «Волшебный стул». Играя, дети учатся, как нужно уважать и доверять, дружить и бережно относиться друг к другу», - говорится в сообщении.

Важно воспитывать в детях с раннего возраста чувство дружеской любви, желание оказывать помощь другому, искренность и добропорядочность.