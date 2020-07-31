РИАМО - 31 июл. На территории ТЦ «Капитолий» в Орехово-Зуеве 1 августа состоится открытие киноплощадки в рамках проекта «Мособлкино» и министерства культуры Московской области «Кинопаркинг», зрители смогут бесплатно увидеть картины режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», говорится в сообщении пресс-службы администрации Орехово-Зуевского округа.

«В кинопаркинге на площадке ТЦ «Капитолий» зрители смогут увидеть 1 августа культовые картины режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Дальше кинопоказы будут проходить еженедельно с пятницы по воскресенье. В репертуаре — популярные российские и зарубежные фильмы», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информационного агентства, в бесплатном автомобильном кинотеатре под открытым небом демонстрируют фильмы на большом экране, а звук выводится прямо в салон автомобиля посредством настройки магнитолы на определенную радиоволну. Начало кинопоказов 1 августа в 21:30. Вход бесплатный, регистрация не требуется.