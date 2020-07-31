РИАМО - 31 июл. Вечером 30 июля на территории Московской области и столицы зарегистрировали сильные порывы ветра – до 20 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Центральные области страны накануне были в зоне вторичного холодного фронта. Сильных дождей не было, зато наблюдались грозы и сильный ветер.

«К 18:00 скорость ветра местами в Смоленской и Московской областях достигла в порывах 14 метров в секунду, к 21:00 ветер усилился, в (Московском – ред.) регионе в отдельных местах до 18-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В пятницу в регионе ожидается кратковременный дождь и ветер с порывами до 10 метров в секунду.

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