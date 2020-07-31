РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В Котельниках принято решение произвести ремонт помещения центрального теплового пункта, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Для улучшения условий труда сотрудников и в целях защиты их жизни и здоровья принято решение произвести ремонт бытового помещения и устроить входной тамбур, исключив выход операторов «во двор». Охрана труда и предоставление качественных бытовых условий персоналу тепловой службы МУЖКП «Котельники», занятому на объектах с непрерывным циклом работы, является одним из приоритетных направлений в деятельности предприятия, обеспечивающего комфортными условиями быта тысячи горожан городского округа Котельники», - говорится в сообщении.

Центральный тепловой пункт (ЦТП) №1, расположенный вблизи дома №6 в микрорайоне Силикат, был построен в 70-х годах прошлого века. Данный тепловой пункт приготавливает горячее водоснабжение и воду для отопления, обеспечивая этими видами коммунальных услуг как жителей, так и организаций микрорайона Силикат.

В отличие от ЦТП, обеспечивающих только отопление и работающих в отопительный период, этот тепловой пункт работает круглогодично.