РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В подмосковных Котельниках с 1 августа начнутся занятия для пожилых людей в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«С 1 августа 2020 года на территории городского округа Котельники возобновят свою работу занятия в рамках регионального проекта «Активное долголетие», - говорится в сообщении.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное Долголетие» стартовала в Московской области с 10 июня 2019 года. Согласно программе, пенсионерам предоставлялась возможность бесплатно посещать кружки и спортивные секции.

Проект был приостановлен в конце марта 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией. В настоящее время снятие ограничений проводится постепенно. С 1 августа начнут работу секции, которые проводятся на открытых площадках, вне помещений: скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика и мастер-класс по изобразительному искусству (пленэр).