РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 июл. Красногорск 8 августа станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Восьмого августа в Московской области пройдут мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Центральной площадкой празднования в этом году станет Красногорск», - говорится в сообщении.

Все состязания пройдут на арене имени Владимира Петрова, стадионе «Зоркий» и лыжном стадионе.

«Как и всегда, в этом году День физкультурника в Московской области будет отмечен множеством спортивных мероприятий. В Красногорск съедутся сильнейшие стритболисты и футболисты области, чтобы посоревноваться в уже традиционных «Оранжевом мяче», Кубке Давида Берлина и Всероссийском фестивале детского дворового футбола», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Кроме того, по его словам, организаторы подготовили несколько площадок с другими видами спорта. В частности, пройдут соревнования по пляжному волейболу, теннису, бадминтону, шашкам, шахматам, киберфутболу, панафутболу, функциональному жиму лежа и скейтбордингу.

«Программа как всегда будет разнообразной, и одним из главных ее пунктов станет финал и торжественное награждение победительницы и призеров конкурса «Мисс «Живу спортом», - заключил Терюшков.