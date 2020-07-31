РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 июл. В текущем году 47 семьям городского округа Мытищи передали компьютеры для дистанционного обучения, сообщила заместитель главы администрации горокруга Елена Стукалова.

«В этом году во многих семьях, их было 47, по различным причинам не было возможности у ребенка подключиться из дома. И мы сознательно - каждая школа, директор, классный руководитель - решали этот вопрос и передавали компьютеры, ноутбуки в семьи для того, чтобы ребенок имел возможность обучаться дома», - сказала Стукалова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она отметила, что сейчас этому вопросу уделяется пристальное внимание, поскольку глава муниципалитета Виктор Азаров поставил задачу, чтобы обеспеченность компьютерами на каждого обучающегося была выполнена в стопроцентном формате. На это поступают деньги из бюджета Московской области, но будет и финансирование из бюджета городского округа Мытищи.