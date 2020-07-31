РИАМО - 31 июл. Станция «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена заработала в стандартном режиме после того, как на ней временно запретили остановку поездов по требованию полиции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Ранее по требованию полиции поезда проезжали станцию без остановки при следовании на юг ветки.

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