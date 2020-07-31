РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В подмосковном Подольске за первое полугодие 2020 года единовременную выплату к юбилею совместной жизни получили 112 пар, ее можно получить по заявлению после 50 совместно прожитых лет, сообщается на сайте администрации округа.

«За первое полугодие 2020 года 112 семейных пар Подольска получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату жители Московской области могут оформить в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет, прожитых вместе, то есть через каждый 5-10 лет в 50, 55, 60 лет и так далее», - говорится в сообщении.

Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей.

Пособие назначают и выплачивают одному из супругов, проживающему в Московской области на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.