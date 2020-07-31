РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина напомнила жителям округа историю Успенского храма в микрорайоне Чернево в рамках пятничной рубрики в своем Instagram-аккаунте #КрасногорскРетро.

«Успенский храм в Черневе построен в 1690 году при великой княжне Татьяне Михайловне, сестре царя Алексея Михайловича. До этого здесь была деревянная церковь», - написала Хаймурзина.

Она добавила, что в конце XIX века храм стал разрушаться, в 1892 году его решили разобрать и построить новый из красного кирпича. После революции храм постигла печальная участь: в 1922 году изъята вся серебряная утварь, в 1938 году - назначен непомерный налог – около 8 тысяч рублей.

Собрать столько денег не смогли, церковь закрыли. Колокольню и купол разрушили, в храме устроили клуб, многие иконы сожгли. Диакон Виктор Любимов был расстрелян на полигоне в Бутово. В конце 80-х под куполом размещался спортзал, в надстройке – гостиница интернатуры, а внизу были гараж и мастерские.

«В 1990 году в храме возобновилось богослужение и начались восстановительные работы. Сейчас при храме действует благотворительная столовая, большая воскресная школа (более 200 учащихся), Ушаковский хор мальчиков (назван в честь святого праведного воина Феодора)», - отметила Хаймурзина.

Она также добавила, что в храме хранятся иконы с мощами Оптинских старцев, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), преподобного Феодосия Тотемского и других святых.