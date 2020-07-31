РИАМО - 31 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.

Фестиваль официально откроется в 19:00 в пятницу. Все концерты пройдут в формате open-air. Закрытие фестиваля состоится 9 августа. В рамках мероприятия пройдут концерты для врачей и волонтеров.

«Всех с открытием нашего долгожданного фестиваля Чайковского в Клину. Клин снова звучит. После долгих месяцев ограничений для нас это как глоток свежего воздуха. Артисты скучали по зрителям и выступлениям, а мы - по живой и настоящей музыке», - сказал Воробьев в видео, размещенном на странице пресс-службы губернатора и правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор уточнил, что на сцене фестиваля каждый день будут выступать звезды первой величины.

«Я хочу сказать слова благодарности всем, кто поддержал фестиваль и помог подготовить программу. Особая признательность за концерты, которые будут сыграны для наших героев – врачей и волонтеров. И, конечно, отдельная благодарность Юрию Башмету», - добавил он.

Он отметил, что Башмет взял на себя в этом году художественное руководство фестивалем в Клину, а его имя - это всегда высокая планка и успех.

«Этот непростой год показал нам, как важно ценить свое и дорожить тем, что рядом. Слушать произведения Чайковского в том месте, где они были созданы, – это уникальная возможность и она дорогого стоит», - подчеркнул Воробьев.

Он также пожелал всем хорошего настроения, успехов и солнечной погоды.