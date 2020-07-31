РИАМО - 31 июл. С января по июнь этого года на железной дороге в Московской области число погибших уменьшилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с 202 до 156 человек соответственно, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Наибольшее снижение погибших зафиксировано на Киевском направлении МЖД – 50%, на Белорусском – 47%, на Рязанском направлении – 36%», - говорится в сообщении.

Как уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, тема безопасности и снижения количества смертей на железной дороге является одной из приоритетных в регионе, ей большое внимание уделяет губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«При Минтрансе региона создана рабочая группа с представителями РЖД, правоохранительными органами, муниципалитетами, Минздравом и ГУРБ региона, которые разбирают каждый смертельный случай на железной дороге, устанавливают причины и планируют мероприятия по предупреждению гибели и травматизма граждан», - добавила Кротова.

Самой эффективной мерой по повышению безопасности на железной дороге является ликвидация «народных троп». По итогам шести месяцев работы, в местах перекрытия несанкционированных переходов через пути смертельные случаи не повторялись.

Кроме того, выявлено увеличение количества смертельных случаев на отдельных направлениях железной дороги - на Октябрьском (погибли 12 человек), Казанском (16) и Павелецком (13). Основными причинами травмирования остаются: использование «народных троп» и несанкционированных переходов, хождение по путям, использование проемов в ограждениях и заборах для безбилетного проезда.

«Муниципальным образованиям необходимо до середины августа ликвидировать все несанкционированные подходы к железнодорожным путям, а к середине октября - благоустроить все подходы к существующим пешеходным переходам», - уточнила Кротова.

По ее словам, на переходах через железную дорогу, где произошло три смертельных случая, нужно установить предупреждающие информационные щиты.