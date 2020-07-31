РИАМО - 31 июл. Сотрудники «Почты России» проведут виртуальный экскурс из Музея почты в Москве перед празднованием дня рождения почтового ящика, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Как башмак на дереве связан с почтой, где единственный в России музей почтовых ящиков и как на самом деле выглядит сумка ленинградского почтальона – 1 августа расскажут хранитель музея Святослав Зеленский и лидер Молодежного совета МР Москва Раиса Марецкая», – говорится в сообщении.

Виртуальным гостям музея расскажут, где располагается самый большой почтовый ящик в мире, как в Италии использовали ящики с львиными мордами до того, как они стали почтовыми.

Кроме того, посетители мероприятия смогут рассмотреть уникальное «письмо» на листке магнолии, которое один из отдыхающих в Италии отправил по почте домой в 1950-е годы.

Экскурс из Музея почты будет проходить 1 августа в 10 часов утра. Мероприятие проведут на платформе ZOOM и при участии Музея писем А.П. Чехова и РОО ЭКО «Слобода». Присоединиться смогут все желающие, отправив запрос на адрес: basmania.2017@gmail.com.