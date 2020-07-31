РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В подмосковном Подольске 90-летие Воздушно-десантных войск России отметят возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам и праздничной концертной программой в парке имени Виктора Талалихина, сообщается на сайте администрации округа.

День ВДВ отмечают в России 2 августа, этому роду войск в 2020 году исполнится 90 лет. В церквях в этот день проводятся праздничные богослужения. 2 августа по православному календарю — день Ильи-пророка. Этот святой стал духовным наставником и небесным покровителем Воздушно-десантных войск РФ.

«В рамках празднования 90-й годовщины со Дня образования ВДВ в Подольске будут вспоминать героев-десантников, с честью выполнивших свой воинский долг, и поздравлять подольчан с юбилеем этого рода войск. 2 августа в 10:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам в сквере воинов-интернационалистов на улице Красная, 20. Затем в 11:00 в парке имени Талалихина пройдет праздничная концертная программа. Приглашаем жителей и гостей округа принять участие в этих мероприятиях», - говорится в сообщении.

Основной этап юбилейных торжеств состоится в Москве с участием командующего ВДВ, личного состава и ветеранов. 1 августа состоится праздничная литургия в Главном храме Вооруженных сил РФ. В этот же день на полигоне гвардейской мотострелковой Таманской дивизии «Алабино» пройдет военно-спортивный праздник, в ходе которого гости смогут увидеть демонстрационные полеты авиации, выставки перспективных образцов военной техники, стоящей на вооружении ВДВ, средств экипировки военнослужащих, десантирование различными способами из самолетов Военно-транспортной авиации и вертолетов армейской авиации и многое другое.

В День ВДВ, 2 августа, состоится возложение цветов и гирлянд к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади в Москве с участием командующего и военнослужащих ВДВ, а также представителей Союза десантников России, ДОСААФ России, ветеранских и военно-патриотических организаций.

Завершающим мероприятием станет праздник «Ильин день – день ВДВ» на улице Ильинка и Красной Площади, в рамках которого состоится крестный ход, литургия на Лобном месте, плац-парад оркестра ВДВ, выступление роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, а также прохождение торжественным маршем парадных расчетов Воздушно-десантных войск в различной форме одежды и экипировке.