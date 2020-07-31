РИАМО - 31 июл. Поезда проезжают станцию столичного метро «Полянка» днем в пятницу без остановки по требованию сотрудников правоохранительных органов, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Полянка» без остановки при следовании в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского» (на юг)», – говорится в сообщении.

Информация о причинах произошедшего уточняется.

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