РИАМО - 31 июл. С января по июнь этого года объем платных услуг, оказанных населению в Московской области, составил более 213,9 миллиарда рублей, что на 24,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Подмосковью.

«По сравнению с январем-июнем 2019 года уменьшился объем транспортных услуг населению на 42,9%, бытовых услуг – на 38,7%, медицинских услуг – на 19,6%, коммунальных услуг – на 14,4% и жилищных услуг – на 7,7%», - говорится в сообщении.

В то же время вырос объем юридических услуг – на 12,6% и услуг почтовой связи, курьерских услуг – на 6,7%.

По Московской области за полгода от общего объема платных услуг, оказанных населению, было потрачено средств на оплату коммунальных услуг – 36,9%, жилищных услуг – 14,3%, бытовых услуг – 12,6%, телекоммуникационных услуг – 7,4%, медицинских услуг – 6,9%, транспортных услуг – 6,1%, услуг системы образования – 5%.

Темп роста фактических цен на платные услуги населению в регионе относительно января-июня прошлого года составил 77,8%.

В данный период наибольшими темпами росли цены на юридические услуги (139,5%) и на услуги почтовой связи, курьерские услуги (112,3%), наименьший темп роста цен показали услуги турагентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им (44,6%).