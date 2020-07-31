РИАМО - 31 июл. Отдых у воды особенно популярен у жителей Подмосковья, поэтому в регионе составили топ лучших мест для такого отдыха в парках, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Очень важно не забывать о правилах безопасности у воды самим жителям, а сотрудникам парка регулярно обеспечивать соблюдение всех правил использования пляжного и водного оборудования», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Среди рекомендуемых парков два - «Победа» и «Солнечный берег» - находятся в Талдомском городском округе. Песчаный пляж «Победы», его зона для пляжного волейбола и теневые навесы создают отличные условия для комфортного отдыха у воды. Кроме того, здесь можно покататься на катамаранах.

Территория «Солнечного берега» с речным песком имеет площадь более 180 квадратных метров. Здесь работает прокат катамаранов и батутный водный аттракцион.

Еще четыре парка находятся в городском округе Красногорск. Речь идет об «Ивановских прудах», Городском парке, «Опалиховском пруде» и экопарке «Губайловский».

«Ивановские пруды» находятся в самом центре Красногорска. Вокруг воды обустроили деревянные настилы с шезлонгами. Посетители могут покататься на катамаранах, лодках и порыбачить. В Городском парке находятся Знаменские пруды, рядом с которыми есть зона отдыха с барбекю-домиками.

В Опалиховском пруду водится много рыбы. Постоянными обитателями водоема являются утки и чайки. Жители с радостью подкармливают птиц и рыбачат. Около пруда обустроены деревянные настилы со смотровой площадкой.

В экопарке «Губайловский» есть уникальная экосистема со своей флорой и фауной, не имеющая аналогов на территории Красногорска. Тут проживают редкие виды животных, а также встречаются редкие, краснокнижные растения.

В городском округе Химки есть парк Л.Н. Толстого. Он располагается на берегу канала имени Москвы, поэтому летом можно позагорать на песчаном пляже «Ясная поляна».

В городском округе Мытищи люди любят приходить в Центральный городской парк. Деревянные настилы на набережной создают особую атмосферу, рядом располагаются детские и спортивные площадки.

Сенеж — одно из крупнейших озер в Подмосковье и главная достопримечательность Солнечногорска, его городского парка. Сюда приезжают для того, чтобы отдохнуть, порыбачить или заняться водными видами спорта.

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