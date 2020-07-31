РИАМО - 31 июл. В Москве возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В начале июля 2020 года Галямина разместила в интернете и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за последние 180 суток. Следствие подчеркивает, что действия мундепа носят умышленный характер.

Уголовное дело возбуждено по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Галямина — общественный деятель и журналист, муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы.