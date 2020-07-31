РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 июл. Маленькие жители подмосковного Красногорска могут бесплатно посмотреть театрализованное представление в парке в пятницу, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

«Наконец-то все любители приключений дождались, когда Гарри Поттер придет к ним в гости. Все желающие могут присоединиться к веселому театрализованному действию и разгадать все тайны парка», - говорится в сообщении.

Представление состоится в 16:00 в парке «Опалиховский пруд». Принять участие можно бесплатно.