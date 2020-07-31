РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 июл. В Домодедове разыскивают пропавшего 18 июля 41-летнего мужчину, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Прохоренко Андрей Анатольевич, 41 год, деревня Чурилково, городской округ Домодедово, Московская область. С 18 июля 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост Прохоренко 185 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы русые. Мужчина был одет в черную куртку с белым капюшоном, коричневые джинсы, черные кроссовки и черную кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.