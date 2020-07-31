РИАМО - 31 июл. На территории Подмосковья и Москвы на весь день 1 августа объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о грозе в столице и Подмосковье действует с 09:00 до 21:00 1 августа.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Владимирской, Орловской, Липецкой, Курской и Белгородской областей. Следующий – «оранжевый» – уровень погодной опасности объявили Тамбовской и Воронежской областях.

Днем 1 августа в Московском регионе будет облачно с прояснениями, прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 10-15 метров в секунду. Температура ожидается в пределах плюс 18-20 градусов.