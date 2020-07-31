РИАМО - 31 июл. В московском метрополитене в продажу поступила новая серия тематических билетов «Единый» и «Тройка», посвященная 90-летнему юбилею Воздушно-десантных войск, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Специальной серией проездных мы хотим отдать дань уважения десантникам, солдатам и всем, кто стоит на страже и защите нашей страны», – подчеркивается в сообщении.

Тематические карты поступили в продажу уже сегодня. Их можно купить в кассах и автоматах московского метро.

В этом году в России отмечается 90-летие со дня образования Воздушно-десантных войск.

Как уточняется на сайте Минобороны России, история ВДВ берет свое начало в конце 1920-х годов. В апреле 1929 года у поселка Гарм (нынешняя территория Таджикистана - ред.) на нескольких самолетах высадилась группа красноармейцев, которая при поддержке местных жителей разгромила отряд басмачей. 2 августа 1930 года на учении ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах десантировались 12 человек. Эту дату официально принято считать «днем рождения» ВДВ.