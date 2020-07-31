РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 14 новых случаев Covid-19, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 194 случая инфицирования, говорится в сообщении оперштаба Московской области.

«В Подмосковье за сутки выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3 194», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 449 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 106 человек. Выздоровели и выписались 46 653 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.