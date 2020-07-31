РИАМО - 31 июл. Одиннадцатый молодежный форум «Машук» впервые пройдет с 10 по 26 августа в дистанционном формате, сообщается на сайте Росмолодежи.

Форум «Машук», обладающий уникальными традициями и историей, — главное мероприятие для молодежи Северо-Кавказского федерального округа, которое всегда открыто для гостей из других регионов.

«Форум станет уникальным местом создания и развития круглогодичной цифровой среды, обеспечивающей эффективное и комфортное взаимодействие молодежи, в том числе для людей с особыми потребностями», — говорится в сообщении.

Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Форум готов принять более трех тысяч молодых людей со всей страны для участия в трех тематических сменах: «Глобальные вызовы» (11-16 августа); «Национальный код» (15-20 августа); «Мастерская сообществ» (19-24 августа).

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в городе-курорте Пятигорске с 2010 года. За это время в нем приняли участие более 20 тысяч участников.

Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Ставропольского края. Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.