РИАМО - 31 июл. Одиннадцатый молодежный форум «Машук» впервые пройдет с 10 по 26 августа в дистанционном формате, сообщается на сайте Росмолодежи.
Форум «Машук», обладающий уникальными традициями и историей, — главное мероприятие для молодежи Северо-Кавказского федерального округа, которое всегда открыто для гостей из других регионов.
Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Форум готов принять более трех тысяч молодых людей со всей страны для участия в трех тематических сменах: «Глобальные вызовы» (11-16 августа); «Национальный код» (15-20 августа); «Мастерская сообществ» (19-24 августа).
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в городе-курорте Пятигорске с 2010 года. За это время в нем приняли участие более 20 тысяч участников.
Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Ставропольского края. Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
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