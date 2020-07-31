РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. В городском округе Подольск за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 847 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«В Подольске за сутки выявили один новый случай коронавируса. Всего в округе зафиксировано 3 847 заболевших», - говорится в сообщении.

На данный момент в Московской области выявлено 63 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 106 человек. Выздоровели и выписались 46 653 пациента.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.