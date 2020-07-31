РИАМО – 31 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина должны продумать меры поддержки для россиян, которые лишились вкладов, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает Газета.ru.

Помощь вкладчикам нужно продумать до 1 октября.

«Правительству РФ совместно с Центральным банком РФ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в сообщении.

Это поручение Путин дал на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.