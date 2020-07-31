РИАМО – 31 июл. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина должны продумать меры поддержки для россиян, которые лишились вкладов, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает Газета.ru.
Помощь вкладчикам нужно продумать до 1 октября.
«Правительству РФ совместно с Центральным банком РФ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в сообщении.
Это поручение Путин дал на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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