РИАМО - 31 июл. В качестве заправки для салатов у россиян есть два фаворита – сметана и майонез, у обоих продуктов есть как плюсы, так и минусы, сообщила диетолог Наталья Денисова.

«Сметана – это кисломолочный продукт. Все кисломолочные продукты полезны априори за счет того, что в них есть пробиотики, которые помогают переваривать продукты. Плюс к этому сметана является источником белков и витаминов», – сказала Денисова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что из минусов данного продукта можно назвать содержание насыщенного жира, который нужно ограничивать в питании человека.

Она добавила, что майонез состоит из очень полезных продуктов, когда они по отдельности, но все вместе они дают очень высокую калорийность.

«Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этим мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке», – уточнила диетолог.

Она пояснила, что лучше всего чередовать заправки: сметана, майонез, растительное масло с лимонным соком, натуральный йогурт. Один-два раза в неделю можно употреблять сметану и майонез без вреда для здоровья.