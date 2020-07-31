РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 июл. Домодедовский санаторий «Подмосковье» вошел в пятерку лучших оздоровительных учреждений Московской области, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Заведение расположено на закрытой охраняемой территории. Здесь предлагают высококлассное медицинское обслуживание и комфортные условия проживания», - говорится в сообщении.

В санаторий приезжают для ранней реабилитации после операций на сердце, инсульта, инфаркта - после выписки из стационара, без оформления санаторно-курортной карты.