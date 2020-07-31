РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 июл. Более 350 онлайн-мероприятий, проведенных в Домодедове, признали лучшими в Московской области, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Более 350 онлайн-событий Домодедова признаны лучшими в Московской области и размещены на портале PRO.Культура.рф. На данную цифровую платформу попадают только передовики в сфере культмассовых мероприятий, чтобы их опыт стал доступен другим учреждениям и организаторам», - говорится в сообщении.

Домодедовские учреждения культуры активно проводили в онлайн-пространстве мастер-классы, рубрики, прямые эфиры и развлекательно-познавательные программы.