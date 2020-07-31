РИАМО - 31 июл. Помещение коворкинга, расположенного в здании многофункционального центра «Мои документы» в подмосковном Реутове, отремонтируют до конца декабря текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Вместе с представителями бизнеса подмосковного Реутова обсудили дальнейшие планы по развитию коворкинга, расположенного в здании многофункционального центра «Мои документы». За четыре года существования коворкинга в Реутове мы проверили возможность взаимодействия власти с бизнесом, молодыми предпринимателями и со стартаперами», - сказал Каторов.

Он отметил, что коворкинг в скором времени станет муниципальным.

«На базе всеми полюбившегося рабочего пространства создадим современный городской коворкинг, с новыми технологиями и зонами отдыха: будем закупать новые мебель и оборудование, появится качественный интернет, а также резиденты смогут работать на крыше здания МФЦ - там создадим специальную лаундж-зону», - добавил Каторов.

Он высказал уверенность, что этот проект привлечет новые идеи, инвестиции, и, конечно же, новых предпринимателей, что даст увеличение рабочих мест в городе.