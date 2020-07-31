РИАМО - 31 июл. Администрация соцсети Twitter приняла дополнительные меры по обеспечению безопасности пользователей после того, как в середине июля многие популярные аккаунты оказались взломаны хакерами, передает Газета.ru.

«C момента атаки доступ к внутренним инструментам и системам соцсети сократили. В частности, временно закрыли доступ к некоторым функциям Twitter. К примеру, запрещено скачивать данные учетных записей», — отмечается в материале.

Данные меры продлятся на время проведения служебного расследования инцидента.

Ранее неизвестные хакеры взломали 130 аккаунтов в Twitter. В 45 из них злоумышленники смогли разместить мошеннические публикации.