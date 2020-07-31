РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина наградила волонтеров грамотами губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Хаймурзина приняла участие в молодежном форуме, который проходит в Красногорске в пятницу. Она вручила волонтерам почетные грамоты губернатора за оказание помощи гражданам в период распространения коронавирусной инфекции, а также благодарности вице-губернатора и благодарственные письма администрации муниципалитета.

«В этот сложный период, который мы пережили, наши молодые ребята проявили настоящий героизм и инициативу. Молодежный центр стал центром волонтерского штаба. По ночам здесь собирали коробки, утром грузили в машины и развозили по всей территории округа – тем людям, которые нуждались в этом больше всего», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что инициаторами создания штаба волонтеров в Красногорске стали местное отделение партии «Единая Россия» и Общественная палата округа. К нему присоединились более 200 горожан.

«Было много молодежи – студенты, школьники. Они очень ответственно относились к работе, которую делали от чистого сердца. Сегодня от лица губернатора Андрея Воробьева, вице-губернатора Натальи Виртуозовой, от себя лично я еще раз сказала им спасибо», - заключила Хаймурзина.