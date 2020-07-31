РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 июл. Жалобы от граждан, находящихся в изоляторе временного содержания полиции Мытищ, не поступали, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В пятницу мытищинским городским прокурором советником юстиции Евгением Непомнящим совместно с начальником МУ МВД России «Мытищинское» полковником полиции Ренатом Халиловым осуществлена проверка условий содержания находящихся в изоляторе временного содержания граждан.

«В ходе посещения изолятора Евгений Юрьевич Непомнящий ознакомился с условиями содержания в ИВС. Он пообщался с гражданами, находящимися под стражей. Жалоб на условия содержания, а также на неправомерные действия сотрудников полиции не поступило», - говорится в сообщении.

Непомнящий уделил внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания, оказания им медицинской помощи.