РИАМО - 31 июл. С пятницы 23:00 и до 5:30 4 августа закроют станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы метро.

«Пользуйтесь бесплатными автобусами КМ. Закрытие необходимо для устройства бесстыкового пути», - говорится в сообщении.

Автобусы ездят с интервалами не более восьми минут. От станции метро «Ольховая» они едут к станции метро «Саларьево» – через станцию метро «Коммунарка».

При движении от станции метро «Коммунарка» нет остановки у станции метро «Ольховая» – можно доехать до станции «Прокшино», перейти дорогу и пересесть на обратный автобус КМ.

Станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» временно перешли на особый режим работы. В некоторые дни они полностью закрыты, а в другие работают до 23:00.