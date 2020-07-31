РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. Подольский комбинат благоустройства начал использовать в работе новый кран-манипулятор на базе «КАМАЗА», с его помощью демонтируют старые столбы освещения, сообщил «РИАМО в Подольске» мастер участка содержания уличного освещение МБУ «ПКБ» Иван Бабушкин.

«Новый кран-манипулятор на базе «КАМАЗА» заменяет сразу несколько единиц техники, в том числе бурильную установку, автогидроподъемник, и может перевозить до двух тонн грузов. В том числе сами столбы освещения, для демонтажа которых его в основном используют, а также плиты и деревья. Его стоимость около 7 миллионов рублей», - сказал Бабушкин.

В настоящее время с помощью нового крана-манипулятора начали демонтировать столбы освещения на улице Рощинская в промзоне. Работы проводят по просьбе жителей, которые пожаловались на старые столбы и отсутствие освещения. Всего демонтируют шесть опор, пришедших в негодность. В дальнейшем на проезжей части появится новые энергосберегающие фонари освещения.