РИАМО - 31 июл. Американская компания Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже, чем планировалось, сообщает Газета.ru.

«В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября. В этом году ожидаем, что поставки начнутся на несколько недель позже», — сказал финансовый директор компании Лука Маэстри.

Новые «яблочные» смартфоны традиционно появляются в первых числа сентября. К примеру, в прошлом году презентация устройств состоялась 10 сентября, в продажу они поступили уже 20 сентября.

Ожидается, что Apple представит четыре новых iPhone с поддержкой 5G.

Также компания отчиталась о доходе в третьем квартале 2020 финансового года, который составил 59,7 миллиарда долларов. Это на 11% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.