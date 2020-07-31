РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 июл. В пятницу культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия, для жителей подготовили видеоклипы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 14:00 покажут видеоклипы, посвященные Дню дружбы. Присоединяйтесь к мероприятиям в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/okt_centrkultura/», - говорится в сообщении.

В 18:00 прозвучат песни в исполнении театра мюзикла «Успех».