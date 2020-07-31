РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 июл. В подмосковных Люберцах в День дружбы гостей Центрального парка угощали сладкой ватой, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

30 июля в Центральном парке городского округа Люберцы отметили День дружбы. Члены местного отделения партии «Единая Россия» угощали сладкой ватой всех посетителей парка, а также раздавали жителям и гостям округа воздушные шары. Депутат совета депутатов городского округа Люберцы Александр Мурашкин выступил организатором мероприятия.

«Сегодня (30 июля - ред), в Международный день дружбы, вместе с друзьями-однопартийцами решил сделать приятное нашим жителям. В этот прекрасный, добрый праздник захотелось поднять настроение люберчанам. Приятно удивлен, что многие знают об этой дате и с радостью принимают поздравления», - сказал Мурашкин.

Международный День дружбы учрежден ООН 3 мая 2011 года.