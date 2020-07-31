РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 июл. В городском округе Мытищи в фермерском хозяйстве Сергея Сокола выращивают клубнику и розы, сообщил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия» Максим Сураев.



Хозяйство расположено перед поворотом в деревню Терпигорьево с Осташковского шоссе.

«Посетил небольшое фермерское хозяйство в Мытищах. Здесь уже выращиваются огурцы и помидоры, клубника, розы, вскоре появится смородина, крыжовник, может быть что-то еще. У нас достаточно много программ поддержки фермеров, однако одним из важных условий этих программ является регистрация и деятельность организации на сельской территории», - написал Сураев в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в муниципалитетах, близких к Москве, сельских территорий очень мало, их практически нет. Поэтому такие фермеры, как Сергей Сокол не могут участвовать в федеральных и региональных программах.

Сураев обсудит с коллегами, какие меры поддержки на законодательном уровне можно внедрять, чтобы поддержать таких фермеров, как Сокол.