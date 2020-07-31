РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 июл. С 20 августа будет ограничена парковка автотранспорта в Щелкове вдоль рынка на улице Талсинской, 1 по направлению к пешеходному мосту, сообщается на сайте администрации городского округа.

Там установят дорожные знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам» и «Стоянка запрещена по четным числам».

«Данные меры приняты в целях обеспечения безопасного проезда встречного автотранспорта», - говорится в сообщении.

В случае несоблюдения установленных правил автомобили будут перемещаться на штрафстоянку.