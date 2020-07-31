РИАМО - 31 июл. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход капитального ремонта нового корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, один из корпусов закончат ремонтировать уже в этом году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«За последние годы мы создали в Москве единую систему паллиативной хосписной помощи в стационарах и на дому, которая охватывает десятки тысяч неизлечимо больных взрослых и детей», – отметил Собянин.

Он подчеркнула, что главным в данной системе столицы является центр паллиативной помощи в Марьиной Роще, а его идеологическим центром остается первый московский хоспис имени Веры Миллионщиковой в Хамовниках.

По его словам, на сегодняшний день в мегаполисе реализуют крупную программу развития материально-технической базы всей системы паллиативной помощи. В частности, в центре паллиативной помощи проведут капитальный ремонт пяти корпусов, один из них, расположенный на улице Двинцев, будет готов уже осенью.

«Соседнее здание – основной стационар, возьмем в работу в следующем году. В результате центр паллиативной помощи получит современные корпуса, в которых будут созданы комфортные условия для наиболее уязвимых пациентов», – добавил мэр.

Также на 2021 год запланировано закончить ремонт основного корпуса центра.

В столичном центре паллиативной помощи будут работать 227 человек, из них: 29 врачей, 90 медсестер.

На сегодняшний день в корпусе №1, который будет открыт осенью, сделали работы по усилению фундамента. Кроме того, рабочие укрепили оконные и дверные проемы, а 25 колонн заменили на металлические. Еще провели ремонт кровли здания, демонтировали старый опасный навесной фасад.

В обновленном корпусе для пациентов сделают комфортные палаты, которые могут вместить от одного до четырех человек. В палате будет отдельный санузел, подъемники для перемещения маломобильных пациентов, кровати с электроприводом и так далее.