РИАМО - 31 июл. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу автозавода немецкой компании Mercedes-Benz в Солнечногорске, он наградил директора предприятия Акселя Бензе орденом за заслуги перед Московской областью III степени, а лучших сотрудников — благодарностями, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Из-за пандемии коронавируса все предприятия автогиганта, в том числе в Подмосковье, были остановлены до середины апреля. В настоящий момент завод работает с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Очень приятно, что, несмотря на вызовы, которые нам преподносит жизнь, линия завода работает, машины производятся. Для нас большая честь, что в прошлом году сюда приезжал президент Владимир Путин и запускал предприятие. Хочу пожелать, чтобы и в дальнейшем завод также продуктивно работал», — сказал Воробьев.

Завод открыли 3 апреля 2019 года, его строительство провели в рекордно короткие сроки — менее двух лет. Сегодня на предприятии работают свыше тысячи человек, в период пандемии никаких сокращений не было.

В рамках соглашения между Mercedes-Benz и правительством региона на базе колледжа «Подмосковье» в Клину ведется подготовка кадров для работы на заводе. Для этого за счет области обустроили учебный центр и закупили оборудование.

Аксель Бензе показал Андрею Воробьеву модели машин, которые выпускаются заводом. В настоящий момент там собирают четыре модели: седаны Е-класса, а также кроссоверы GLC, GLE, GLS.

Воробьев вручил Бензе орден за заслуги перед Московской областью третьей степени, лучшие сотрудники завода также получили благодарности.

«Я благодарен правительству Подмосковья и лично губернатору за оказанное нам доверие и тесное сотрудничество. <…> Работать в Московской области, — большая честь для всей компании и для меня лично», — отметил Бензе.

Он добавил, что с самого начала строительства завода руководство Подмосковья оказало огромную поддержку, поэтому создание предприятия является результатом «совместных усилий, крепкого партнерства и взаимной поддержки».