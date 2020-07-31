РИАМО - 31 июл. В Подмосковье за сутки умер один человек с подтвержденным коронавирусом, за весь период в регионе скончались 1106 пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении регионального оперштаба.

За весь период в Подмосковье выявили 63449 случаев коронавируса, выздоровели 46653 человека.

«В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа», - говорится в сообщении.

За все время в Подмосковье выявили свыше 3,5 тысячи случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.

Врачи рекомендуют соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции, при появлении любых симптомов ОРВИ - вызывать врача.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 482 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 150 случаев заражения. В Москве - 695 случаев.

- Еще 288 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили 46 653 заболевших пациентов с Covid-19.

- В столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 179 168.

- За сутки в Москве скончались 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в Москве умерли 4460 Covid-пациентов.