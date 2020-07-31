РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 31 июл. Чуть менее 70 человек зарегистрировались на молодежный форум, который проходит в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщил соорганизатор мероприятия Илья Быков.

Форум SSD KRASNOGORSK стартовал в молодежном центре округа в пятницу. Он пройдет в течение дня по трем направлениям: танцы, волонтерство, а также фотография и продвижение себя в соцсетях.

«Лично мое мнение – это самые популярные направления в настоящее время. На форум предварительно зарегистрировались 67 участников в возрасте от 15 лет и старше. Не исключено, что их будет больше», – сказал Быков.

Он подчеркнул, что форум рассчитан не только на обучение, но и на развлечения. После форума участники смогут пообщаться, сыграть в приставку и настольные игры.