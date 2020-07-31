РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 июл. На стадионе СШОР «Метеор» подмосковной Балашихи 1 августа стартует ежегодный турнир по футболу «Кожаный мяч» среди любительских и дворовых команд, сообщается на официальном сайте футбольного центра МБУ ФКиС «СШОР «Метеор».

«С 1 августа на территории городского округа Балашиха пройдет ежегодный турнир по футболу «Кожаный мяч». Принять участие можешь и ты! Если ты юноша в возрасте 10-15 лет и у тебя есть дворовая команда по футболу – то используй свой шанс выйти в финал, который состоится 12 сентября и пройдет на стадионе СШОР «Метеор» в Балашихе (улица Победы, владение №1)», - говорится в сообщении.

Заявки для участия команд в соревнованиях принимаются до 1 августа по телефону: 8(495)521-11-53 или на электронную почту: kozhanyi-myach2020@mail.ru.