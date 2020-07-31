РИАМО - 31 июл. Рубль подешевел по отношению к евро на 70 копеек во время открытия торгов в пятницу, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Рубль заканчивает последний день июля заметным ослаблением, опустившись от апрельских отметок», – уточняется в сообщении.

К 10 часам утра по московскому времени за евро давали 87,35 рубля. В последний раз евро стоил более 87 рублей первого апреля текущего года.

Доллар США также прибавил в цене 25 копеек. Теперь за него дают 73,50 рубля.

Курс евро во время торгов на Московской бирже 28 июля превысил отметку 85 рублей в первый раз со второго апреля текущего года.