РИАМО - 31 июл. В столичную полицию сообщили о краже 1,5 миллионов рублей из сейфа в автосервисе на улице Сокольнический Вал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 14:30 28 июля до 20:30 29 июля неизвестный, находясь в автосервисе по указанному адресу, путем свободного доступа из сейфа совершил кражу», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что злоумышленник с места преступления скрылся. Полиция начала проверку по данному факту.