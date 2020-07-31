РИАМО - 31 июл. Президент России Владимир Путин призвал оптимизировать получение гражданства РФ, подготовить соответствующие предложения правительство должно до 1 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Поручение было дано по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в российскую Конституцию», — говорится в сообщении.

Глава государства считает, что правительство страны должно проанализировать действующие процедуры, связанные с предоставлением гражданства, а также оценить стоимость данных услуг.

Кроме того, нужно подготовить проект оптимизации данных процедур и необоснованных расходов со стороны заявителей.